"Niente lampioni e servizi: siamo abbandonati"

"Allo stato attuale nulla è cambiato dopo la nostra segnalazione scritta del 27 marzo, anzi, per alcuni versi la situazione è addirittura peggiorata. Dei 19 lampioni del complesso residenziale della lottizzazione di via del Grano, ad esempio, solo 7 funzionano di cui uno inclinato che è un pericolo. Erba alta, angoli di buio, mancanza di sicurezza, strade, parcheggi e marciapiedi che non vengono puliti, in tutte e tre le lottizzazioni. Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale un altro incontro". Tuonano i residenti delle lottizzazioni incompiute di via Caduti di Nassirya-via Silvio Infanti, di via Merighi e di via del Grano. Sono abitate complessivamente da quasi trecento persone. All’incontro del 20 marzo, la sala del Municipio era gremita. Aumenta lo stato di abbandono e di degrado e con questo la rabbia: "Paghiamo puntualmente le tasse comunali – insistono con amarezza - senza ricevere i servizi degli altri abitanti". All’Amministrazione comunale chiedono risposte concrete. "Stiamo prendendo contatti con un legale esperto in urbanistica -fanno sapere i residenti - per valutare la possibilità di denunciare alle autorità competenti le inadempienze delle imprese di costruzione nonché le omissioni e le violazioni che, succedendosi nel tempo, hanno portato a questa situazione. Ma non vorremo arrivare a questo". "I residenti hanno tutta la mia comprensione – sottolinea il vicesindaco Mauro Zanella - e non li abbandoniamo. Siamo impegnati a trovare la soluzione per le tre le lottizzazioni". Da qui l’annuncio: "Abbiamo sentito notaio e avvocato – dice Zanella – e abbiamo fatto partire diffide per il taglio dell’erba e la sistemazione dell’illuminazione in via del Grano. Se non dovessero essere effettuate partirà la sanzione, perché l’amministrazione interverrà e farà poi rivalsa sulle ditte lottizzanti". Non è tutto: "Per quanto riguarda via Nassyria stiamo arrivando ad un accordo con il lottizzante", spiega il vicesindaco. Non è tutto: "Poche settimane fa – raccontano i residenti - un malintenzionato si aggirava in piena notte tra le nostre abitazioni e con l’aiuto di un puntatore laser verificava l’efficienza delle telecamere di sorveglianza. Abbiamo segnalato e consegnato i video delle telecamere, che inquadravano una persona incappucciata, a chi di competenza".

Claudia Fortini