"Niente più basket femminile, una perdita per la comunità"

"Un’occasione persa per tutta la comunità. Non avere più una squadra femminile nel nostro Comune significa perdere un presidio educativo e sociale". Agnese De Michele, capogruppo in consiglio comunale di ‘Costruiamo il futuro con te’ non ci sta. "Con grande dispiacere apprendo che, almeno per ora, Vigarano non avrà più una squadra femminile di basket – premette –. Una realtà che per anni ha rappresentato il nostro territorio a livello nazionale, portando in alto il nome del paese e offrendo a tante giovani un’opportunità di crescita sportiva e personale, oggi rischia di sparire nel silenzio". Una riflessione e l’attacco politico: "La vicenda tra l’amministrazione comunale e la società Pallacanestro Vigarano – fa notare la De Michele – ha evidenziato incomprensioni, mancate comunicazioni e un clima di poca collaborazione".

Se volutamente non entra nel merito, ricorda però che "ci sono le atlete, le famiglie, gli appassionati e una comunità intera che oggi si sente privata di un pezzo importante della propria identità sportiva". È mancata una soluzione: "Dispiace constatare che non si sia riusciti a trovare una soluzione condivisa per il bene delle ragazze, dei tifosi e di tutti coloro che credevano in questo progetto – insiste la consigliera di opposizione –. Lo sport, soprattutto quello giovanile e femminile, dovrebbe essere una priorità, un investimento sul futuro. Perché promuovere lo sport al femminile significa credere in una società più equa, inclusiva e capace di valorizzare il talento in ogni sua forma". In un momento storico in cui è fondamentale promuovere e sostenere lo sport al femminile, l’assenza si fa sentire ancora più forte. "Vigarano perde molto più di una squadra – insiste la De Michele – perde, dopo quasi vent’anni, un punto di riferimento anche per le giovani generazioni, una passione condivisa che ha reso fieri le cittadine e i cittadini di Vigarano". Infine un auspicio: "Ci auguriamo che questo non sia un addio – conclude – ma solo un momento di riflessione. Che si possa ripartire, magari con nuove energie, ma soprattutto con maggiore dialogo e rispetto reciproco".

cl. f.