"Niente servizi ai cittadini morosi Così recuperiamo tutti i crediti"

Allo studente spetta un ‘buono libri’ di 162 euro, ma la famiglia dello studente non ha pagato gli arretrati di 500 euro di mensa scolastica. C’è quindi una morosità con i servizi comunali. Ecco dunque che il Comune decide di non rimborsagli il ‘buono libri’ ma di scalarlo dal debito accumulato verso la comunità, che in questo modo si riduce. Succede a Bondeno, dove il rigore applicato ai servizi e ai buoni erogati, segue regole che tracciano un percorso.

"Visto che i controlli contabili sulle morosità in sospeso riferite ai servizi scolastici – si legge nella determina – hanno evidenziato un debito complessivo pari a 499,80 ero, riferito all’anno scolastico 2020-2021 da parte della famiglia, si ritiene pertanto di trattenere la somma di 162 euro per la compensazione totale dei bollettini emessi dall’Ufficio bollettazione e non incassati". Se l’atto è pubblico, la storia resta anonima. "E’ un principio del regolamento dei servizi socio scolastici – ammette l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri (foto) – non vengono erogati servizi a chi è moroso. Per esempio, se non hai pagato la mensa non hai diritto al trasporto e così per altri servizi. Se c’è una morosità non si ha diritto né ad avere il proseguimento dei servizi, né un buono libri. E’ un controsenso che il Comune debba dare un buono. Noi avvisiamo ovviamente sempre le famiglie – spiega – dicendo che perdono una possibilità. Con un’azione molto puntuale e ravvicinata degli uffici, che sollecitano, grazie a questo principio abbiamo ridotto di moltissimo, anche fino al 70%, 80%, le morosità".

Un regolamento scolastico perentorio. "Sicuramente i morosi sono diminuiti nel tempo perché abbiamo raddoppiato i solleciti – aggiunge la Poltronieri –, abbreviato i tempi di pagamento dei bollettini, concesso dilazioni a chi era veramente in difficoltà se lo dimostrava attraverso il servizio sociale. Ricordo comunque che ognuno paga in base al reddito, quindi mostrando l’Isee si ha una scontistica molto alta. E, in accordo con la scuola, concediamo la possibilità di pranzare a casa per non accumulare altra morosità a chi sta attuando piani di recupero". Claudia Fortini