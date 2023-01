Niente sgravi, dalla Provincia scelta partitica

Simone

Saletti*

Il presidente della Provincia e la maggioranza di centrosinistra devono adesso prendersi la responsabilità di una decisione presa a scapito dei cittadini ferraresi e di un modus operandi fuori dalle normali pratiche istituzionali. In pratica, con un’operazione esclusivamente di carattere politico-partitica, il centrosinistra ha deliberatamente scelto di opporsi allo sgravio delle spese e delle sanzioni delle cartelle fino a mille euro, adottando una decisione che va contro gli interessi dei cittadini. La sinistra sceglie quindi consapevolmente di aggiungere ulteriori costi per la popolazione, peraltro in un momento storico difficile visti i rincari dell’energia. Il vero punto su cui agire sarebbe evitare l’accumulo di pratiche inevase in quanto dopo una certa anzianità i crediti fiscali costa di più recuperarli che lasciarli perdere, oltre al fatto che con questa scelta quelle somme rimangono a tutti gli effetti crediti di dubbia esigibilità. La presa di posizione della Provincia è evidentemente politica avverso una legge di bilancio solo perché elaborata da un governo che non è dello stesso colore politico. Come se non bastasse questa decisione è stata adottata convocando un consiglio provinciale un giorno per l’altro, senza alcun preavviso. La convocazione in extremis è stata oltretutto presa senza la possibilità di adottare la modalità mista. Padovani potrà dire che la convocazione con ventiquattro ore di anticipo è prevista dal regolamento, ma è ovvio che una tale possibilità debba essere applicata soltanto in situazioni gravi o emergenziali, e non di certo per approvare un mero atto politico che va contro agli interessi dei cittadini e si oppone alle politiche legittimamente adottate da un governo eletto dalla maggioranza degli italiani.

* A nome del gruppo consiliare Terre Estensi