"Niente Social ma nessuna ansia La nostra è una scelta responsabile"

Ha le idee chiare Giorgia Barbirati, 17 anni, iscritta al Bachelet. E’ una dei quattro rappresentanti d’istituto che nei giorni scorsi hanno votato sì al progetto che porterà le bacheche in classe e farà finire i telefonini se non dietro la lavagna quantomeno appesi al muro. "Abbiamo votato sì all’unanimità – precisa – ma saranno decisivi i prossimi giorni. Se la sperimentazione darà un risultato positivo bene, si va avanti. Altrimenti il progetto andrà ridiscusso e ridefinito"

Come funzionerà esattamente?

"Quando entriamo in classe, alle otto del mattino, saremo noi a riporre il nostro telefono in una delle tasche numerate. Lo riprendiamo all’intervallo, poi di nuovo senza telefono fino alla fine della lezione"

C’era un’altra strada?

"In questo momento se un ragazzo sbaglia, se esagera viene ripreso. Se persevera rischia una nota. Anche questa via, quella di punire solo chi sbaglia e non privare tutti indistintamente del telefonico era una strada percorribile"

E’ vero che alcuni ragazzi disturbano le lezioni tra messaggi, trilli e faccette?

"Noi capiamo benissimo i professori che sono stanchi durante le loro spiegazioni di essere interrotti, disturbati di continuo. Ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di uno strumento che può essere assai utile nella didattica, per prendere appunti, per fare ricerche. Ci sono applicazioni fondamentali. Una delle proposte era appunto quella di usare il telefonino in questi casi ben precisi, bandendo i Social. Dobbiamo essere sinceri, tutti siamo incollati al telefonino, noi ragazzi ma anche gli adulti. E’ diventato uno strumento naturale, del quale facciamo fatica a privarci. Ci vuole magari in questo senso un’opera di convincimento"

Come procederà la sperimentazione?

"Ci saranno due settimane di transizione, poi il nuovo sistema andrà a regime"

Lei riesce a fare a meno del telefonino?

"Io sì, ci riesco. Magari lo guardo ogni tanto per vedere che ore sono. E’ diventata una cosa naturale, normale. E’ ormai parte di noi"

Alcuni ragazzi sono ormai dipendenti dal telefonino. E’ partito il conto alla rovescia per questo progetto, state vivendo con ansia questi giorni?

"Assolutamente no, possiamo farne a meno e siamo pronti a provare questa soluzione delle bacheche nelle aule. Anche i miei compagni di scuola non hanno manifestato problemi. Nessuna ansia quindi".

Mario Bovenzi