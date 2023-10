Niente testimoni, l’udienza slitta

Nulla di fatto nell’udienza di ieri del processo per l’omicidio di Donato ‘Denis’ Bergamini, il calciatore argentano morto nel 1989 in Calabria. I due testimoni (entrambi della difesa) chiamati a deporre non si sono presentati in aula. È quindi saltata l’udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Isabella Internò, unica imputata per la morte del giovane centrocampista ucciso a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Le deposizioni dell’avvocato Andrea Toschi e di Alfredo Iuliano vengono quindi rinviate alle prossime udienze. A tal proposito la Corte, presieduta da Paola Lucente, ha provveduto a stilare il calendario mentre l’avvocato della difesa Angelo Pugliese ha indicato la lista dei suoi testimoni ancora da sentire. Oltre a Toschi e Iuliano, ne fanno parte anche Luciano Conte, Pietro Pugliese, Francesco D’Ippolito, Francesco Maria Avato, Liliana Innamorato, Pietrantonio Ricci, Gianluca Tiesi ed Emanuele Turillazzi.

Si torna dunque in aula il prossimo 30 ottobre con le testimonianze di Andrea Toschi e Francesco Maria Avato.