Night a luci rosse finisce sotto sequestro

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Comacchio hanno sequestrato un locale che al di fuori veniva spacciato come un circolo con finalità culturali riservato ai soci di una sedicente associazione, ma di fatto era il ritrovo di malintenzionati che lo frequentavano per ottenere prestazioni sessuali a pagamento. La prima segnalazione in questo senso è partita da una ex dipendente del circolo “culturale”, che ha denunciato la cosa nell’autunno del 2021. Nella denuncia aveva segnalato il fatto che venissero offerte prestazioni sessuali a pagamento da parte delle dipendenti, d’accordo con i titolari dell’attività che, come presagibile, sono i soci fondatori del circolo ed attualmente sono gli indagati.

Il giudice per le indagini preliminari, in accordo con la versione della denunciante e viste le risultanze prodotte dalla Procura unitamente ai risultati delle indagini dei Carabinieri di Comacchio, ha dichiarato che le prove ottenute "supportano e legittimano la conclusione di trovarsi di fronte ad una attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione altrui, essendo stato offerto un ben consistente quadro indiziario in ordine al fatto che i gestori del night, attualmente indagati, in maniera consapevole abbiano favorito l’incontro tra le ragazze assunte quali figuranti di sala e i clienti del locale, sollecitando rapporti sessuali mercenari in zone appositamente dedicate allo svolgimento del meretricio e ricevendo per ciò il pagamento di una somma di denaro, direttamente dal cliente, per poi riversare alla ragazza il compendio pattuito".

Nonostante la denuncia della ex dipendente, anche nei mesi scorsi il locale a luci rosse ha continuato imperterrito nella sua attività di favoreggiamento e sfruttamento, come dimostrato da ulteriori sopralluoghi dei Carabinieri.

Considerato che la libera disponibilità delle strutture avrebbe determinato il rischio di commissione di ulteriori condotte illecite da parte dei gestori, è stato proposto il sequestro al fine di prevenire la reiterazione dei reati, proposta trasformatasi nel provvedimento cautelare del Tribunale competente. Un sorta di casa chiusa, sotto gli occhi di tutti. A ciò si aggiunge il fatto che durante un controllo ad aprile, nel locale era stati trovate ben 15 persone non in regola. Alcuni dipendenti non figuravano come tali, altri avventori non risultavano soci del sedicente circolo. Pertanto è stata sospesa l’attività ed irrogate sanzioni per oltre diecimila euro.

Jasmine Belabess