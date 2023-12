‘Nina’, una storia musicale e politica. Nero su Bianco con Gianni Del Savio

Oggi alle 10,30 ‘Nina’, storia musicale e politica di Nina Simone di Gianni Del Savio (Shake edizioni). L’evento nell’aula magna Tassinari, in via Darsena 57, per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Nero su Bianco – presentazioni letterarie organizzati dalla Scuola di Musica Moderna (Associazione Musicisti di Ferrara) in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer. Un libro che racconta la sua vita e la sua musica intrecciandola con gli avvenimenti sociali e il razzismo diffuso che scuotono la vita degli Stati Uniti. Ma non manca certo anche la descrizione del suo lungo soggiorno in Africa, il suo ritiro finale in Europa e il racconto dei suoi tanti sfortunati amori. Ma a far da sostanza al libro anche i tanti importanti concerti e la minuziosa e accurata analisi di tutti i suoi album. Gianni Del Savio scopre la musica nera negli anni ’50. Incontri ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.