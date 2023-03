Nino Migliori, premio ai Nastri d’Argento

Premiato lunedì sera nella cinquina dei documentari ai Nastri D’Argento 2023 "Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza", un film di Elisabetta Sgarbi con Nino Migliori che si racconta per la prima volta nel suo atelier di Bologna. Lungometraggio che il 28 marzo sarà proiettato a Parigi. Il film, prodotto da Betty Wrong, era stato scelto nei 5 migliori documentari "che raccontano protagonisti ed eventi di Cinema, Spettacolo, Cultura" ed è un importante riconoscimento che arriva dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 e le proiezioni speciali in tutta Italia. "Sono onorata di questo importante riconoscimento della cinquina del Nastri d’argento, a cura del Direttivo Nazionale dei Giornalisti cinematografici Italiani – dice Elisabetta Sgarbi - Sono contenta di aver sintetizzato il lavoro di una vita di uno dei più importanti fotografi del ‘900 e di questo primo quarto del nuovo millennio in 42 minuti, come i 42 giorni di de Maistre nel ‘Viaggio intorno alla mia stanza’, e così si chiama il film "Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza". È la storia di un film mio e non mio. È un film su Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano, e diventa un film di Nino Migliori". Nino Migliori, tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia si racconta, ripercorre la sua vita artistica, personale, imprese e sperimentazioni, artista che la Sgarbi ha anche ospitato in mostra alla Milanesiana 2022. Il film si avvale della complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori, e della partecipazione di Gilda Mariani, già musa dei film di Elisabetta Sgarbi e ora anche di Nino Migliori, musiche di Mirco Mariani, polistrumentista e leader degli Extraliscio, che ha tradotto in note l’elettricità che si è respirata sul set, direttore della fotografia Andres Arce Maldonado, montaggio di Elisabetta Sgarbi, scenografie di Simone Puzzolo e Lorenzo Soriani, con il supporto di BPER Banca e Enel. Insieme alla Fondazione Ente dello Spettacolo e alle istituzioni del mondo del cinema, Elisabetta Sgarbi ha recentemente partecipato anche a un’udienza privata da Papa Francesco sul tema dell’importanza dei film come lavoro poetico, consegnandogli anche alcuni volumi della sua casa editrice La nave di Teseo.

Laura Guerra