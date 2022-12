No a razzi e petardi ai minori di 18 anni

FERRARA

Oltre a seguire attentamente i consigli per l’acquisto di materiale pirotecnico, è anche opportuno sapere che non tutti i prodotti in commercio possono essere acquistati da chiunque.

Bisogna avere più di quattordici anni per poter comprare: party popper, granuli scoppiettanti, fontane, petardini da ballo, girandole, candele magiche. Mentre bisogna essere maggiorenni per acquistare: petardi, candele romane, razzi, batterie di tubi di lancio e compound.

Più articolata la vendita di batterie di tubi di lancio, per le quali è necessario non solo avere compiuto i diciotto anni, ma anche essere in possesso della licenza di porto d’armi oppure il nullaosta del questore.