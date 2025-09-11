"No agli eventi nel parco della Resistenza"

La presidente del Comitato Comunale Anpi di Comacchio, Susanna Pucci dice un secco "No" alla collocazione del "Villaggio di Babbo Natale" al Parco della Resistenza. Lo scorso anno venne posizionato nel Parco della Resistenza suscitando "molte polemiche" e la presidente venuta a conoscenza "dell’uscita del bando rivolto alle associazioni per le iniziative di Natale, dove "ci si tira in ballo" per il "Villaggio di Babbo Natale", ma che potrà essere disponibile "previo assenso di Anpi", oppone un secco diniego. "Ribadiamo quello è un luogo di rispetto come un sacrario - precisa Pucci - è importante che la cittadinanza e le giovani generazioni sappiano che cosa è stato: per noi è fondamentale farlo con percorsi didattici storici specifici attraverso la scuola, come già avvenuto con le Primarie e Secondarie". L’anno scorso, furono interpellati poco prima degli allestimenti e "non ci sentimmo di negare il consenso vista l’immediatezza dell’avvenimento - conclude - e la difficoltà di reperire in tempo spazi alternativi. Quest’anno c’è il tempo per luoghi alternativi, oltre alla pericolosità dovuta dalle condizioni dello stabile delle ex scuderie del Parco della Resistenza".

cla.casta.