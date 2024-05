"No ai clochard in centro. Il progetto va chiarito"

"La Regione faccia chiarezza sulla realizzazione della Stazione di Posta a Cento". È quanto chiede Fratelli d’Italia in una interrogazione all’ente regionale. "La struttura di accoglienza per persone in condizione di estrema povertà sorgerà nel centro della città - fanno presente - in zona residenziale, e sarà finanziata con i fondi del PNRR". Il progetto del Comune di Cento, amministrazione capofila per il Distretto Ovest della provincia di Ferrara, finalizzato, tramite fondi del PNRR, alla realizzazione di una struttura di accoglienza per persone in condizione di estrema povertà è al centro di un’interrogazione presentata in Regione da Fratelli d’Italia. "Il progetto denominato Stazione di Posta - si legge nell’atto ispettivo - prevede la rifunzionalizzazione di un edificio dismesso attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione completa".

E continuano. "Dallo studio di fattibilità - scrive l’interrogante - si evince che il nuovo spazio denominato Stazione di Posta sarà l’intero primo piano del complesso immobiliare, dimensionato per accogliere 10/12 ospiti per il pernottamento con la possibilità di disporre di ulteriori 10 posti per l’esclusivo consumo dei pasti e/o l’eventuale utilizzo delle dotazioni igienico sanitarie. La struttura, inoltre, avrà uffici amministrativi, un posto letto per operatore notturno, spogliatoi, docce, un locale adibito a refettorio, una sala fumatori, locali lavanderie e un locale per animali da affezione. I posti letto, in tutto 12, saranno suddivisi in tre stanze. L’area in cui sorgerà la Stazione di Posta è una zona centrale della città di Cento. Vorremmo sottolinea una zona a prevalente destinazione residenziale" . Da qui la richiesta di Fd’I alla giunta di chiarire i tempi di realizzazione della struttura e di specificare nel dettaglio i costi dell’opera, precisando se verrà realizzata interamente con i fondi del Pnrr o solo in parte e, in quest’ultima ipotesi, quale sarà l’ente cui spetterà sostenere i costi per la realizzazione dell’opera. Stazione di posta che aveva già visto intervenire anche i rappresentanti in Consiglio comunale centese di Fratelli d’Italia sollevando dubbi sul progetto di un luogo che ospiterá senzatetto a pochi passi dal centro storico. Non solo. Un coro di no si era sollevato anche in città, cosa che era stata riportata anche dal gruppo di opposizione di Avanti Cento sul progetto del cosiddetto dormitorio a pochi passi da piazza Guercino. "Stiamo ricevendo numerose lamentele da parte dei residenti e dei commercianti – avevano detto – in quanto tale progetto dell’amministrazione comunale sta procedendo in sordina, ma avrà purtroppo un grosso impatto sulla nostra cittadina".

Laura Guerra