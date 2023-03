"No ai fanghi nei campi La Regione intervenga"

Non si arresta la battaglia dei cittadini per salvaguardare l’ambiente in tre territori. Il Coordinamento NoFanghi di Argenta-Ostellato-Portomaggiore, guidato da Giovanni Tavassi , ha inviato una richiesta di incontro con i capigruppo della Regione Emilia-Romagna, nella stessa richiesta è stata inviata anche la petizione popolare con più 1000 firme raccolte nel 2019 e già inviate, a suo tempo e per ben due volte perché cambiavano i governi, dall’amministrazione comunale di Portomaggiore al Ministero di competenza. Ma non finisce qui. Il Comitato ha inviato una lettera di sensibilizzazione, sul tema dei fanghi, al Consorzio di Bonifica Ferrarese e a tutti gli enti e consorzi dei prodotti igp e dop (identificazione geografica protetta e denominazione di origine controllata) che insistono sul territorio ferrarese. Il Coordinamento NoFanghi è una libera organizzazione che da diversi anni si occupa di tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle produzioni locali così come di salvaguardia della salute delle persone. L’attività del Coordinamento si è incentrata con particolare attenzione nel monitoraggio degli impianti costruiti (Ostellato) o costruendi (Portomaggiore-Argenta) inerenti i processi di trattamento delle acque reflue urbane e industriali, e alla conseguente lavorazione e utilizzo dei fanghi prodotti. Il costruendo impianto è previsto in via Bandissolo a Portoverrara. Rispetto al progetto precedente l’impianto dovrebbe lavorare 60.000 tonnellateanno più 18 tonnellateanno di correttori per un totale di 78 mila tonnellate all’anno.

Le 78 mila tonnellate dovrebbero essere smaltite in 2500 ettari di campi agricoli. Gli scandali avvenuti in Lombardia e Veneto, ma non solo, sono stati portati all’attenzione pubblica dai media televisivi e dalle testate giornalistiche, per quanto riguarda l’inquinamento dei campi agricoli e della falda acquifera derivante da spandimento, senza controlli, di fanghi provenienti dai depuratori civili e dalle lavorazioni industriali ammesse. Sono, infatti, il prodotto di trattamenti depurativi in cui si concentrano gli inquinanti rimossi dalle acque reflue, ovvero una sospensione liquida, più o meno ricca di solidi di natura organica e inorganica, con una percentuale di sostanza secca, pari a circa il 20 per cento. Lo smaltimento dei fanghi è diventato un business, che rischia in alcuni casi di sfuggire al controllo degli enti preposti. Per questo motivo sempre più cittadini formano comitati per avversare gli impianti.

Franco Vanini

i