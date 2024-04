"No ai grandi eventi al parco urbano"

"Al parco urbano? È chiaro che i grandi eventi non devono essere realizzati lì". Alt. Non è una "contrapposizione ai concerti o alle rassegne meno elitarie, si tratta solo di trovare un bilanciamento, uscendo peraltro dal pericoloso conflitto generazionale, tra un’offerta culturale di qualità e questo tipo di iniziative". Il candidato sindaco Fabio Anselmo, ospite dell’iniziativa del Movimento 5 Stelle dell’altra sera, mette in chiaro la sua visione e, rispondendo a una domanda dal pubblico, torna sul tema che sta tenendo banco in questi giorni. Il tema della serata, a cui hanno partecipato la deputata pentastellata Stefania Ascari, l’eurodeputata Sabrina Pignedoli, il capogruppo in Consiglio Comunale, Tommaso Mantovani e il coordinatore provinciale Paride Guidetti (moderata dal capo della redazione del Carlino, Cristiano Bendin), era quello del lavoro. Su questo, il candidato del centrosinistra sceglie di declinare la questione su due fronti.

"La desertificazione degli sportelli bancari" un trend che "deve essere invertito, anche per garantire presidi e servizi alle persone più anziane o in difficoltà" e il ripopolamento "delle aree interne". "Stimolare il tavolo del credito – dice – è un modo per riaccendere un circolo virtuoso, valorizzando la cooperazione tra pubblica amministrazione, investitori privati, mondo bancario e politica". Il messaggio è rivolto anche alle "giovani generazioni, che devono tornare a ripopolare le zone più periferiche del nostro territorio". A proposito di cooperazione "un settore strategico per la nostra economia", Anselmo torna su una vecchia contrapposizione. "Scagliarsi contro le cooperative che tutelano le persone migranti – scandisce – è un’operazione totalmente priva di senso. Anzi, è dannoso: noi non dobbiamo difenderci da nessuna invasione. Dobbiamo al contrario creare le condizioni affinché la manodopera delle persone migranti sia introdotta nelle nostre aziende per rispondere a un bisogno reale. Questa è una città che ha solo segni meno: va invertita la rotta".

E per farlo, l’avvocato si dice favorevole sia alla Zls che alla Zfu. Un punto, quest’ultimo, che dovrà far ‘digerire’ anche ai pentastellati che hanno invece più volte manifestato (anche in consiglio Comunale per bocca di Mantovani) una certa contrarietà alla Zona logistica semplificata. Sul Petrolchimico, invece, la convergenza è totale. Mantovani sostiene la necessità di "cogliere l’opportunità della transizione ecologica", mentre Anselmo si spinge oltre. "Il Polo Chimico – spiega – è un centro di eccellenza a livello mondiale. Non è ‘il mostro’: non va affrontato in maniera ideologica. Sogno, però, un polo chimico che possa essere foriero di grandi innovazioni in termini di chimica pulita".

Federico Di Bisceglie