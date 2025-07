"No ai soccorsi ’lumaca’. Ambulanze troppe lente"

"Ambulanze in ritardo". Per questo motivo Fausto Gianella (Fd’I) presenta un’interrogazione in Regione: "Servono risposte a questi ritardi, la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità". E ancora: "Siamo di fronte a un quadro inaccettabile – sottolinea Gianella – che mette potenzialmente a rischio la vita delle persone e la Regione Emilia‑Romagna, guidata da Michele De Pascale, non può più girarsi dall’altra parte". Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, annuncia la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale per fare luce sui gravi ritardi nei tempi di intervento del servizio di emergenza 118 nella provincia di Ferrara". Per il consigliere Gianella i numeri sono inconfutabili : "Dai dati si evince che a Ferrara e Cento, due Comuni con oltre 25.000 abitanti, i tempi medi di arrivo delle ambulanze si attestano attorno ai 12 minuti contro gli 8 previsti dalla normativa, nei piccoli Comuni come Goro, Masi Torello, Vigarano, Tresignana, Jolanda di Savoia e Riva del Po, si superano addirittura i 20 minuti, ben al di sopra dei 18". Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia è la prova i un modello che non funziona: "Questa è una falla gravissima nel sistema sanitario regionale, che certifica l’inefficienza della gestione targata Pd. La Giunta parla di sanità di qualità, ma i numeri dimostrano il contrario, infatti quando un cittadino chiama il 118, rischia di dover aspettare troppo, e nei casi di emergenza ‘codice rosso’, ogni secondo può essere decisivo. Per ora l’amministrazione De Pascale sulla sanità ha agito unicamente colpendo le tasche dei cittadini, introducendo il famoso ticket sanitario". Con la sua interrogazione, il consigliere Gianella solleva dubbi e sollecita risposte urgenti: "Vogliamo sapere quali siano le cause dei ritardi, quali interventi la Giunta intenda avviare, in che tempi torneranno i parametri normativi a essere rispettati". Conclude il Consigliere regionale: "Salute e sicurezza non sono slogan, ma diritti da garantire. La Giunta De Pascale, PD, deve uscire dai palazzi e affrontare questa emergenza reale. Noi di Fratelli d’Italia vigileremo e daremo voce alle reali esigenze del territorio".