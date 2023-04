’No ai tagli all’ospedale’, raccolte 7mila firme

Sono 7.070 le firme raccolte dal centrodestra centese in soli 20 giorni e protocollate ieri mattina in Regione, per dire "no" a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento dell’Ospedale di Cento e, contestualmente, per chiedere all’esecutivo targato Bonaccini una inversione di marcia, rispetto alle politiche di sanità regionale condotte nel corso degli anni. A chiedere il cambio di passo sono stati Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, con anche la lista civica Avanti Cento, schierati, nelle piazze e nei gazebo, per questa raccolta che in appena tre settimane ha portato a raccogliere più di settemila sottoscrizioni nel territorio centese.

"Dopo mesi in cui si è negata l’evidenza – dicono - si è ammesso il rischio concreto di perdere servizi essenziali come il Pronto Soccorso e il Punto Nascite, per fare due esempi, nonché una riduzione dei servizi ospedalieri.Preoccupazioni che avevamo espresso anche nel corso dei consigli comunali di marzo e che sono risultate fondate". Tra i presenti alla consegna delle firme c’erano i Capogruppi Matteo Rancan, che è anche commissario Lega Emilia, Marta Evangelisti (Fdi), Valentina Castaldini (Forza Italia), il consigliere regionale Fabio Bergamini (Lega) ed i vari esponenti della politica locale centese promotori della iniziativa: l’ex sindaco Fabrizio Toselli, Beatrice Cremonini, Bruno Gerlando (Avanti Cento), Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi (Fdi), Luca Cardi e Alex Melloni (Lega) nonché Fausto Pareschi (FI).

"Avremmo potuto continuare con la raccolta ma, forti del gran numero di sottoscrizioni e vista l’imminente decisione sulla riorganizzazione del nostro nosocomio, abbiamo deciso di agire prima che la riforma ospedaliera diventi definitiva – spiegano - I tempi fanno la differenza in queste decisioni. In poco tempo la risposta dei cittadini è stata esemplare e ringraziamo davvero tutti. Rammaricati però che tra le tante firme manchi proprio quella del sindaco Accorsi. Questo non è soltanto un messaggio alla Giunta ma anche un "no" forte alla politica condotta in Emilia-Romagna in materia di sanità, che ha penalizzato sin qui i piccoli ospedali". E c’è l’allarme della Evangelisti. "Dalle ultime notizie sembrerebbe che la "mannaia di Donini" colpirebbe anche l’ Ospedale di Cento, con la possibile chiusura o, comunque, un progetto di riordino che non ci pare fin da oggi adeguato – dice - Un depotenziamento della struttura, con la possibile chiusura del Pronto Soccorso, ridurrebbe il presidio ad un semplice punto di prima accoglienza eo di lungodegenza, con la conseguente chiusura anche dei reparti chirurgia, ortopedia e cardiologia. Struttura sulla quale sono stati fatti grandi investimenti economici. Se la chiusura venisse confermata, rappresenterebbe la mancanza di programmazione sanitaria e l’ennesimo spreco di denaro pubblico da parte della Giunta Bonaccini".

