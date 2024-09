"No al biogas in via Catena". In municipio scatta il sit-in

Hanno deciso di far sentire la loro voce i cittadini di Vigarano per dire ‘No’ alla nuova centrale a biometano a Vigarano. Giovedì prossimo alle 18.30 hanno organizzato un sit davanti al Municipio per gridare la loro contrarietà "all’autorizzazione per l’insediamento di un nuovo impianto nel territorio". I progetti indicano che dovrebbe sorgere in via Catena, al confine con il comune di Ferrara. E’ iniziato l’iter della ditta che ha chiesto i permessi. Le lista civiche di minoranza ViviAmo Vigarano e Costruiamo il futuro con te hanno espresso un parere trinciante e hanno organizzato incontri, confronti e anche una raccolta firme. Giovedì sera si è tenuto il primo incontro. Prevedeva la discussione dei problemi legati alla rigenerazione urbana, alle lottizzazioni incompiute e allo stradello Carletti ma dopo la notizio dell’ennesima azienda biogas prevista sul territorio di Vigarano, è stato cambiato l’argomento. "E’ nata, da parte dei cittadini, preoccupati per la loro salute – SPIEGA Lisa Pancaldi - una richiesta diffusa ed un’esigenza di informazioni sui rischi connessi ad un’eventuale approvazione del progetto che finora è stato sottaciuto dall’Amministrazione". La sala del circolo Auser di Vigarano Pieve era gremita. C’erano cittadini arrivati anche da paesi vicini. "Gli interventi dei relatori e dei partecipanti – ha spiegato Agnese De Michele - hanno contribuito a chiarire tutta l’inutilità, per la comunità, di un’azienda di questo tipo". Sono stati affrontati aspetti, quali "La salute pubblica, il degrado delle infrastrutture, l’inquinamento atmosferico – racconta Olao Guidetti - dovuto ai numerosissimi transiti dei mezzi pesanti. C’è poi impatto odorigeno, il consumo del suolo, il drastico impoverimento dei terreni utilizzati per lo sversamento del digestato". Non è tutto. I consiglieri di opposizione con Giuseppe Ilacqua hanno sottolineato "L’inutilità del progetto per le casse comunali e per le tasche dei cittadini". Dall’incontro è emersa la volontà "di dire "No" a quello che durante l’incontro è stato definito "un altro inutile scempio". L’appuntamento è per il sit in di giovedì. "In quell’occasione – hanno annunciato - verrà consegnato al sindaco Davide Bergamini, rappresentante dei cittadini di Vigarano, un documento da portare al tavolo della Conferenza dei servizi in cui sono spiegati diffusamente i motivi della contrarietà alla costruzione della nuova centrale a biometano". Dopo la protesta dei sindacati in difesa dei dipendenti comunali coinvolti nello scontro politico, arrva anche un sti-in.

Claudia Fortini