"No al biometano a Ca’ Bianchina, la richiesta va rigettata subito"

"No al biometano a Ca’ Bianchina". Il gruppo tutela ambientale di Vigarano Mainarda si oppone lla trasformazione dell’impianto da biogas a biometano. "I nuovi titolari – spiega il portavoce Marco Falciano – che, nel frattempo, hanno acquistato la società, hanno proposto istanza di modifica sostanziale dell’Aua (autorizzazione unica ambientale) al fine di trasformarlo da Biogas a Biometano, con conseguente aumento della produzione, dell’impatto ambientale. Attualmente il piano alimentare di Ca’ Bianchina è basato solo su sottoprodotti di origine vegetale, soprattutto trinciato di mais, mentre l’istanza chiede di includere anche notevoli quantità di pollina per la digestione anaerobica, e altri sottoprodotti della frutta e della verdura, che aumenterebbero, a nostro avviso, l’impatto odorigeno nonché la proliferazione di insetti e parassiti". E ancora: "Tenuto conto delle osservazioni inerenti le pregresse violazioni del Biogas Ca’ Bianchina – continua Falciano –, che non ha mai ottemperato al contratto di insediamento stipulato col Comune di Vigarano, mancando di realizzare interventi di mitigazione degli impatti ambientali, nonché la manutenzione delle vie pubbliche ammalorate dal transito di mezzi pesanti a servizio del biogas, non si può oggi consentire una diversa produzione all’impianto che ha più volte mancato di ottemperare agli obblighi per la tutela del territorio e della comunità locale ma, al contrario, secondonostro gruppo andrebbe sanzionato con la sospensione dell’autorizzazione e dell’attività come previsto per legge. Non si comprende come nel territorio di Ferrara si possa continuare ad autorizzare la realizzazione e l’ampliamento di nuovi impianti biogas e biometano, considerando che attualmente risultano oltre 50 nella nostra sola provincia, con 12 istanze di modifica dell’Aua pendenti. Si tratta di una concentrazione insostenibile, che lede il territorio già pesantemente inquinato. Per tali ragioni il gruppo informale, considerate le osservazioni proposte, ha chiesto di rigettare l’istanza proposta".