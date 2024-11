"No al biometano e alle trivelle: sono dannosi"

La società Aleanna Italia spa ha recentemente presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una nuova istanza di concessione di coltivazione nella Valle del Mezzano. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di coltivazione di gas metano e posa metanodotto di collegamento, tra i territori di Ostellato e Comacchio. Sul sito ministeriale, è stato pubblicato l’avviso pubblico dell’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Sulla richiesta di una nuova autorizzazione per un impianto di coltivazione di idrocarburi a Ostellato la posizione dell’assessore comunale di Comacchio Antonio Cardi è chiarissima: "Un ‘no’ secco, senza se e senza ma. Gli effetti nefasti delle trivelle in terraferma sulla subsidenza dei suoli sono un dato oggettivo e non più discutibile". Ed entra nello specifico: "Il lento e progressivo sprofondamento della terra, fenomeno naturale nel Basso Ferrarese, è stato accelerato in passato dall’estrazione di gas, praticata massicciamente nel delta e fino all’entroterra ferrarese dagli anni Trenta del Novecento all’inizio degli anni Sessanta, quando le operazioni furono interrotte per i rischi che comportavano. Il territorio comacchiese, in gran parte situato sotto il livello medio del mare, dipende dalla regimazione artificiale delle acque gestibile da parte degli Enti preposti solamente entro certe quote. La subsidenza ha determinato l’abbassamento delle Valli di Comacchio di circa 60 cm negli ultimi 50 anni, a cui si associa l’eustatismo, cioè il progressivo innalzamento dei mari: in tal senso il Mare Adriatico si è alzato di circa 15 cm negli ultimi 50 anni. Il risultato complessivo ha determinato un abbassamento complessivo delle Valli di Comacchio di 75 cm, rendendone estremamente difficoltosa la gestione idraulica, nonché costosa in termini di consumi energetici legati al funzionamento delle pompe idrovore". Contrario al progetto anche Roberto Baldisserotto (M5S – Argenta) che ha già inviato le proprie osservazioni al Coordinamento Nazionale No Triv per una valutazione e l’inoltro al Ministero con eventuali integrazioni: "Gli stessi studi presentati dalla società proponente – ravvisa - evidenziano rischi significativi per la sicurezza idrogeologica del territorio, in particolare per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza, un abbassamento progressivo del suolo che potrebbe avere conseguenze devastanti". Perciò, nelle osservazioni, richiede "il blocco del progetto, motivato dall’impossibilità di mitigare adeguatamente i rischi".

Valerio Franzoni