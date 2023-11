"No al Cpr, una reclusione disumana"

"Non vogliamo stare in una città in cui persone innocenti sono costrette a vivere rinchiuse in condizioni disumane. Vogliamo una città aperta, che rispetti la dignità umana di ciascuno e di tutti perché la nostra libertà comincia dove comincia quella degli altri". È l’ultimo, forte, appello che arriva contro l’ipotesi di costruire un Cpr nella nostra città. Anzi, è un invito a "chiudere anche quelli esistenti". È un diluvio di associazioni che, entrando nel dibattito che sta infuocando l’opinione pubblica da giorni, si schiera apertamente contro la linea del governo. Ma vediamo i sottoscrittori dell’appello: Adoc, Agesci, Anpi, Arci, Arcigay ‘Gli occhiali d’oro’, associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Nadiya, associazione Piazza Verdi, Viale K, Auto-mutuo aiuto in rete, Azione Cattolica, Biblioteca popolare Giardino, Centro Donna Giustizia, centro sociale La Resistenza, Cgil, circolo Laudato Sì Ferrara-Comacchio, Cittadini del mondo, comitato Alba nuova, comunità Emmaus, Dammi la mano, Emergency, Federconsumatori, Fondazione Migrantes, Forum Ferrara Partecipata, gruppo del Tasso, Il Mantello, Istituto Gramsci, Koesione 22, La Comune, La società della ragione, Masci, Mediterranea Saving Humans, Movimento Nonviolento, Pax Christi, Rete giustizia climatica, Stop border violence, Sunia, Tutori nel tempo, Udu, Unione Donne in Italia, Uil, Uniat. "I Cpr – scrivono le associazioni – non servono a rimpatriare gli stranieri irregolari. Per riportare a casa queste persone occorrono soldi, mezzi, personale e soprattutto accordi con gli Stati di provenienza. Attualmente l’Italia ha accordi soltanto con cinque Paesi, mentre i paesi interessati sono più di 80. In Italia ci sono 10 centri, che possono ospitare 1.300 persone. In Emilia-Romagna ce n’erano due (Bologna e Modena) ma sono stati chiusi per le loro pessime condizioni. Il Governo ha scelto di realizzare un nuovo Cpr a Ventimiglia. Lì è stato respinto da tutte le forze politiche locali, e ora lo si vuol fare a Ferrara in una zona già destinata ad essere un parco, il parco sud". Per contrastare questa decisione, l’invito è a partecipare all’iniziativa che si terrà al cinema Apollo, il prossimo 11 dicembre a partire dalle 18.