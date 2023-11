"No al dormitorio per i dodici senzatetto"

"Un coro di ’no’ alla stazione di posta, è quello che si sta elevando nella nostra città". È quanto riporta il gruppo di opposizione di Avanti Cento sul progetto del cosiddetto dormitorio a pochi passi da piazza Guercino . "Stiamo ricevendo numerose lamentele da parte dei residenti e dei commercianti in quanto tale progetto dell’amministrazione comunale sta procedendo in sordina, ma avrà un grosso impatto sulla nostra cittadina – dicono – ciò che sorgerà al primo piano della ex palestra bocciofila nulla ha a che vedere con la funzione originaria o con la posta, come ironicamente risposto dal Sindaco ma anzi, sarà un luogo adibito all’accoglienza di persone senza fissa dimora di tutto l’alto Ferrarese, ossia provenienti da Cento, Bondeno, Terre del Reno, Vigarano e Poggio Renatico e la ristrutturazione dell’intero immobile avverrà anche attraverso i fondi del PNRR oltre il milione di euro". E spiega. "Nello studio di fattibilità si legge espressamente che lo spazio dedicato alla Stazione di Posta occuperà l’intero piano primo della ex bocciofila – entra nello specifico – e accoglierà fino a 12 senza fissa dimora per il pernottamento notturno e 20 posti per il consumo dei pasti, docce e servizi igienici, accessibili anche ai non pernottanti. Un vero e proprio dormitorio a carattere temporaneo’. Ospiti della stazione di posta saranno persone tra i 18 i 65 anni ma anche over 65 autosufficenti, persone senza dimora e persone in difficoltà economica a rischio di emarginazione. "Lapalissiano è che tale stazione di posta sia un vero e proprio dormitorio, che nulla ha a che fare con l’emergenza abitativa come asserito più volte dal primo cittadino – tuo nano – La gestione è stata assegnata ad Open Group che già gestisce il Gruppo Verde e la comunità Giardino dei giganti a Corporeno. E l’area in cui sorgerà questa "stazione di posta" è una zona centraledi Cento e a prevalente destinazione residenziale, vicino a scuole, attività commerciali, ambulatori medici e alla bocciofila centese. Comprensibile la preoccupazione dei cittadini per il dormitorio per ragioni legate anche alla sfera della sicurezza nonchè a quella economica". E aggiungono. "Il mercato immobiliare nella zona sta già avendo la sua flessione al ribasso da quanto si è appreso della realizzazione di questa stazione di posta - concludono - è grave che l’Amministrazione sta procedendo senza confronto con cittadini e consiglieri comunali ma venendo a sapere solo tramite l’avviso pubblico, mai presentato nelle sedi istituzionali. Cento ha veramente bisogno di un dormitorio? Secondo noi no e continuero ad opporci in qualunque sede alla realizzazione di questo progetto non ritenendola una priorità per Cento".

Laura Guerra