"No al nuovo impianto di biometano. Il suo impatto sarebbe negativo"

Lo ritiene un dovere il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli informare la cittadinanza sulle osservazioni dell’amministrazione comunale in relazione alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di biometano. Osservazioni che sono state presentate durante la conferenza dei servizi. "Ci siamo impegnati a garantire la massima trasparenza e tutela dell’interesse pubblico – sottolinea il sindaco Bertarelli – per questo è fondamentale che ogni decisione urbanistica e ambientale venga presa con la dovuta ponderazione, nel rispetto della sicurezza, della viabilità e della qualità della vita dei cittadini". Ben 26 pagine dalle quali si evidenziano le ’numerose criticità che meritano un’attenta valutazione da parte degli enti competenti’". Il principale obiettivo per il sindaco e consigliere provinciale con delega alla sanità, è assicurare che le infrastrutture locali non subiscano un impatto negativo, che la viabilità sia adeguatamente tutelata e che la sicurezza della circolazione stradale venga garantita senza compromessi. "Abbiamo una rete viaria già sottoposta a forti sollecitazioni - precisa - e l’introduzione di un nuovo polo produttivo non può avvenire senza una seria e approfondita pianificazione preventiva". L’Amministrazione Comunale ha posto l’accento sugli aspetti economici e sociali che potrebbero derivare da questa operazione, ritenendo importante "che eventuali costi aggiuntivi vengano adeguatamente valutati e distribuiti in modo equo, assicurando che non gravino sul bilancio comunale". Non mancano preoccupazioni legate all’impatto ambientale e alla sostenibilità. "Ogni insediamento industriale deve rispondere a criteri rigorosi di tutela del territorio e delle risorse naturali - aggiunge - senza creare disagi ai cittadini o compromettere il nostro ecosistema locale. Per questo motivo, abbiamo chiesto una valutazione dettagliata e imparziale degli effetti che questo impianto potrebbe avere sulla nostra comunità". Bertarelli sottolinea come l’intervento "non è dettato da pregiudizi, ma da una ferma volontà di garantire che ogni nuova iniziativa rispetti le esigenze del territorio e dei cittadini. Lagosanto non è terra di conquista per chi vuole investire senza considerare le ricadute sulla collettività. Noi siamo dalla parte dei cittadini e continueremo a difendere il nostro territorio".

Claudio Castagnoli