"No al voto con il nome dell’ex marito. Proponiamo di cambiare la legge"

Da Vigarano parte un’onda d’intenti che unisce le donne per modificare una disposizione contenuta in un articolo di legge del 1947. L’obiettivo è togliere il cognome del marito nelle liste elettorali, riportato anche se separate o vedove, soprattutto ora che il nuovo diritto di famiglia riconosce anche alle madri la possibilità di dare il proprio cognome al figlio o di mettere il cognome di entrambi i genitori. Anche la carta di identità è svincolata dal cognome del marito. Una proposta che arriva a Roma, con un disegno di legge che vuole farsi voce corale. Non c’erano solo mimose ieri mattina all’incontro organizzato nella sede del Pd in occasione dell’8 marzo, ma c’erano soprattutto ‘menti pensanti’ di donne che hanno studiato e approfondito come modificare una norma obsoleta e che hanno creato una rete di intenti che unisce Vigarano a Roma. E c’erano uomini, mariti, amici, figli, a testimoniare che insieme si vuole e si può fare. La scintilla che ha acceso un impegno è partita proprio dalla storia di una cittadina di Vigarano, Marina Contarini: "Sono felicemente sposata da nove anni e da Ferrara mi sono trasferita a Vigarano – ha raccontato -. Nel marzo scorso, in occasione della trasmissione postale delle etichette di aggiornamento della tessera elettorale, la busta ed il suo contenuto mi vengono indirizzate con il mio nome e cognome unito al cognome di mio marito".

E ancora: "Ho iniziato una ricerca documentale – prosegue Contarini – e ho condiviso quanto mi è accaduto con l’amica e concittadina Agnese De Michele che, da anni, si adopera per la diffusione della cultura dei diritti e della legalità, ed abbiamo convenuto di individuare insieme una soluzione, che ci ha portato all’incontro di quest’oggi". "Anni di battaglie politiche e di impegno di tante donne per il riconoscimento della parità di genere, anche e in primo luogo nel proprio nucleo familiare, non possono essere resi vani da una disposizione come quella contenuta nell’art. 4 della Legge 1058/1947 e grazie all’interessamento e all’impegno parlamentare di altre donne confidiamo sia presto modificato. Sono contenta che questa iniziativa parta da Vigarano nella giornata dell’8 marzo e spero possa essere un tassello del mosaico della parità di genere". "Ringrazio Agnese de Michele e Marina Contarini che si è resa conto, nella sua vita quotidiana, di questa discrasia e ci ha dato lo spunto – ha detto Pola Boldrini-. Il voto è individuale, personale non deve esserci un collegamento con un altro membro di famiglia. E’ un diritto di autodeterminazione delle donne. Porteremo avanti questa proposta a livello nazionale con Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza Donne Democratiche e Cecilia d’Elia con l’auspicio che venga accolta".

Claudia Fortini