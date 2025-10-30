"No alla chiusura dell’Ic 4 di Cento"

Evitare la soppressione dell’istituto comprensivo 4 di Cento e garantire il rispetto degli indirizzi regionali sulla programmazione della rete scolastica. E’ l’oggetto di un’interrogazione di Valentina Castaldini (foto, Forza Italia) che chiede alla giunta se è stata coinvolta nella proposta di riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Ferrara per l’anno scolastico 2025-2026, con particolare riguardo all’istituto di Cento, motivando la scelta.

"E’ opportuno che la Regione riesamini l’iter di soppressione dell’istituto in attesa di una più ampia concertazione con gli enti locali, il personale scolastico e le famiglie", ha sottolineato Castaldini, ricordando che "la delibera assembleare 210 del 2019 detta gli indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica per gli anni scolastici 2020/2021 e seguenti. Tali indirizzi prevedono che i Comuni e le Province garantiscano il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle Conferenze di coordinamento e dell’Ufficio scolastico regionale; ogni decisione di soppressione, fusione o sdoppiamento debba essere assunta previo confronto con il parere obbligatorio dei Consigli di istituto interessati. La decisione di sopprimere l’istituto di Cento sarebbe stata assunta senza un adeguato coinvolgimento della comunità scolastica. Appare quindi necessario verificare se siano stati acquisiti i pareri obbligatori e attivati i tavoli di confronto previsti".

l. g.