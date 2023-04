No alla cosca, impresa di coraggio Mazzoni conquista la piana di Sibari

di Mario Bovenzi

E’ in un certo senso una doppia prova di coraggio. La prima, a febbraio del 2021. Mazzoni, colosso dell’ortofrutta di Tresigallo, ebbe la forza di dire no alla richiesta di ‘pizzo’ di una cosca calabrese del clan. Siamo nella piana di Sibari, in provincia di Cosenza. Il clan della ’ndrangheta voleva piegarli attraverso minacce di ritorsioni, furti, danneggiamenti, incendi nel caso di un loro rifiuto. Finì in un altro modo, la cosca venne decapitata dalla squadra mobile di Cosenza. Due prove di coraggio, si diceva. La seconda – forse ancora più significativa – è la corposa mole di investimenti che il gigante simbolo della nostra imprenditoria sta portando avanti e intensificando proprio in quella zona, quel ‘feudo’ nel quale magari un’altra impresa avrebbe fatto fagotto e se ne sarebbe andata via. L’espansione in Calabria si articola in nuovi progetti, investimenti molto interessanti. Uno di questi è una licenza per la produzione di nuove clementine e di nettarine – sì, proprio la frutta che ha reso famosa Ferrara nel mondo – di forma un po’ piatta, un prodotto originale che sta cercando di sfondare sul mercato. Non c’è solo la Calabria. Molto diversificato è il cuore commerciale di Mazzoni Group, con investimenti che guardano anche a chi lavora per loro, alla manodopera che si alterna nella campagne.

Dalla Calabria a Medelana. Qui – grazie ad una struttura di ferro con tralicci – le fragole sono state ’sollevate’ dal suolo. Morale, chi deve raccoglierle non deve più chinarsi, piegare la schiena. Sempre al benessere del personale puntano una serie di iniziative portate avanti ormi da anni dalla famiglia Mazzoni che ha ristrutturato un albergo a Tresigallo. Adesso nelle camere viene accolto il personale che arriva dall’estero. Accoglienza e svago. Quando c’è la bella stagione i dipendenti salgono in corriera per andare al mare. Viene anche data loro la possibilità di prendere la patente, vengono accompagnati a fare la spesa. Un’occasione di lavoro, tra filari e giganteschi magazzini, dove nei momenti della piena produzione si arrivano a toccare 2mila dipendenti.