"No alla costruzione di un centro di permanenza"

Semaforo verde del consiglio comunale che dice "Si" ad un ordine del giorno proposto da Nadia Cai del PD. Si tratta in sostanza di una mozione che, contraria alla costruzione di un nuovo centro di permanenza e di rimpatrio all’interno di tutto il territorio provinciale di Ferrara, si pone come obiettivo di impegnare il sindaco e la giunta a manifestare il proprio dissenso alla realizzazione di suddette strutture di detenzione considerate: "inutili, degradanti e che limitano gravemente la libertà personale". Quindi si chiede di "sollecitare il governo ed il parlamento a rivedere la legislazione sul sistema di detenzione amministrativa disponendo la chiusura dei CPR". Il tutto in considerazione del fatto che trattengono, per soli 18 mesi, cittadini non comunitari, irregolari, sprovvisti cioè ad esempio di permesso di soggiorno, destinatari di provvedimenti di espulsione o in possesso di visto turistico scaduto. Soggetti insomma in attesa di espulsione, ma non stranieri che si sono macchiati di crimini: furti, rapine, aggressioni o altri reati. L’odg ha ottenute il voto favorevole da parte della maggioranza di centrosinistra. Si è invece espressa in maniera inversa Gabriella Azzalli, della lista civica "Rinnovamento". Astenuti i due esponenti della Lega, Ottavio Curtarello e Giuseppe Brina. Ed anche Mirco Bonoli del Movimento 5 Stelle. Nando Magnani