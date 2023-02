"No alla guerra" Corteo in piazza

Ferrara ripudia la guerra. Oltre 400 persone al Cinema Apollo e in piazza Trento Trieste. L’evento in occasione della presentazione delle pubblicazioni di Giorgio Bianchi “Donbass Stories” e “Crisi o transizione energetica” di Demostenes Floros al Cinema. Il pomeriggio si è aperto con le inquietanti immagini scattate da Giorgio Bianchi, dal 2014 ad oggi a Kiev in Piazza Maidan e nel martoriato Donbass, ed è proseguito con i grafici e la disamina della crisi energetica in atto sviluppata dal Prof. Demostenes Floros. Dal Cinema Apollo si è mosso un corteo aperto dallo striscione “Ferrara Ripudia la Guerra” che si è concluso davanti alla Torre della Vittoria.