"No alla stangata Imu: affossa l’economia"

"Il mito dei ‘conti in ordine’ che ci propina da anni il Comune di Bondeno è un’illusione" . Tommaso Corradi e il Pd non ‘digeriscono’ gli aumenti applicati all’Imu e, all’indomani del consiglio comunale, attaccano. "Il famoso ‘avanzo di amministrazione’ – spiegano – sono soldi che dovevano essere spesi sul territorio nel 2022 e che invece il sindaco e i suoi assessori non sono riusciti a usare. Sono investimenti, servizi, sistemazione di strade e cimiteri, aiuti a chi è in difficoltà che sono rimasti in cassa invece di tornare ai cittadini". Da qui la considerazione: "L’aumento vertiginoso dell’Imu deciso a dicembre 2022 – spiega Corradi – con la decisione che quest’anno, i cittadini di Bondeno pagheranno un 35% in più di Imu non è giustificata". A dicembre, al momento del voto del bilancio, il Pd aveva proposto di "aspettare prima di chiedere ai bondenesi di sborsare una cifra del genere, perché sicuramente le spese del Comune – avevano detto - non sarebbero cresciute in modo tale da giustificare un bisogno di soldi così elevato". Corradi ne è convinto: "Ora i fatti ci danno ragione – dice - e rendono l’aumento ingiustificato". Per il Pd "Visto l’annuncio di un bilancio ‘in ordine’, e la previsione dei soldi dell’IMU del 2023 in entrata, la giunta dovrebbe fare un passo indietro e rinunciare all’aumento dell’Imu. Poi, che cosa ci faranno con tutti quei soldi?". Si chiedono. Da qui l’attacco politico: "Vista la popensione a spendere i soldi in feste che non hanno una ricaduta sul territorio – incalzano – rischiamo di affossare ancora di più l’economia già povera di Bondeno". Bagarre di comune. "Come abbiamo spiegato durante il consiglio comunale, abbiamo approvato il rendiconto del 2022 e non si stava affatto disquisendo del bilancio preventivo del 2023 – precisa il sindaco Simone Saletti –. Un bilancio che ha ancora tante incognite dovute ai prelevamenti, dalle casse comunali, legati alle emergenze del fortunale dell’agosto scorso di cui non si ha ancora certezze assolute di rientro". Il Sindaco non entra nei particolari, ma ricorda che "Le aliquote Imu sono state allineate a quelle di tutto l’Alto Ferrarese".

Claudia Fortini