No alla violenza, anche la Cgil ferrarese manifesta a Firenze

Una nutrita delegazione da Ferrara sarà a Firenze oggi per la manifestazione nazionale unitaria per dire no ad ogni forma di violenza fascista. "Raccogliamo l’appello delle Rsu delle scuole di Firenze – afferma Mauro Santi segretario provinciale Flc Cgil – alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste. Noi ci saremo da Ferrara perché crediamo nel valore della scuola della Repubblica e poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male che mina le fondamenta la democrazia". Il corteo partirà alle 14 da Piazza SS Annunziata per raggiungere Piazza Santa Croce nella difesa dei diritti.