No alla violenza, la lezione dei carabinieri

Il tema della violenza di genere è stato al centro dell’incontro informativo che si è tenuto mercoledì scorso nella sede della Fondazione San Giuseppe - Centro di Formazione Professionale "Cesta" di Codigoro. L’iniziativa, rivolta a tre classi di studenti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, è stata condotta dal comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, capitano Lucilla Esposito, con la partecipazione del comandante della Stazione locale dei Carabinieri, luogotenente Giovanni Guagliumi.

L’incontro ha affrontato in modo approfondito tutte le varie forme di violenza di genere: dalla violenza fisica a quella psicologica, dallo stalking al revenge porn, passando per forme più subdole come il gaslighting e la sextortion. I ragazzi hanno potuto riflettere su quanto questi fenomeni, spesso silenziosi, siano purtroppo ancora diffusi e radicati nella nostra società.

Si è parlato anche dell’evoluzione normativa sul tema e dell’importante ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri, sia in termini operativi che formativi. Particolare attenzione è stata dedicata a progetti come "Una stanza tutta per sé", realizzato in collaborazione con il Soroptimist Club di Ferrara, e all’app Bright Sky, strumenti concreti di supporto alle vittime, nonché alla rete istituzionale che ruota attorno a chi subisce violenza.

A ciascuno studente il "Violenzometro" dei Carabinieri: un segnalibro informativo che riporta numeri utili e le diverse fasi della violenza, con l’obiettivo di favorire consapevolezza.