No alla violenza sulle donne. Teatro e lezioni agli studenti

Si è tenuto a Codigoro, in attesa dell’odierna giornata che propone lo spettacolo culturale contro la violenza sulle donne, un incontro sul tema dei femminicidi al quale hanno partecipato il sindaco Alice Zanardi, l’assessore Graziella Ferretti, il neurologo Gianni Serra e altri. Il primo cittadino ha ricordato come ci sia un femminicidio ogni 3 giorni "frutto di mentalità retrograda e amori tossici, tante troppe donne subiscono soprusi - ha detto - e dobbiamo lanciare un messaggio forte e concreto per una battaglia di civiltà e una vera parità di genere". Con la consueta professionalità Serra ha ricordato i grandi passi con le scoperte degli ultimi anni "il cervello pesa mediamente 1,5 chili - ha declinato - il 2% del peso totale, ma consuma il 20 % dell’ossigeno, si autoregola ed è indifferente che la pressione sia a 70 a 180 e molti farmaci non lo penetrano, poichè quasi isolato, per questo così difficile da curare. Può effettuare 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo". Ha evidenziato come sia vero che il cervello dell’uomo è più pesante e come questo per millenni abbia determinato l’erronea convinzione che l’uomo sia superiore alla donna, ma hanno lo stesso numero di neuroni, quello che incide è l’ambiente, il nutrimento, la crescita di cui può fruire in tutti i livelli. "Superano un problema nello stesso tempo, ma usando parti diverse di cervello - ha concluso - e questo vuole dire che siamo complementari, funzioniamo bene quando lavoriamo insieme. Le donne vedono bello anche dove non c’è e sono più sensibili degli uomini a problemi psico affettivi". Sul fronte Scolastico al Polo Superiore la dirigente Angela Lucibello ricorda come "Emozioni, affettività, corporeità" sia il progetto che da anni viene realizzato al Polo. Si è appena concluso un ciclo di incontri dedicati alla "Giornata contro la violenza sulle donne" organizzato da Comune e forze dell’ordine e Asl.

c.c.