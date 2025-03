"No all’area verde per le foibe". Fd’I: "Bocciatura inaccettabile"

Un’area verde per ricordare i martiri delle foibe, era la proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, che si è visto rispondere picche in consiglio comunale dal sindaco Andrea Baldini. "E’ una bocciatura vergognosa – commenta indignato il leader argentano del partito di Giorgia Meloni - Una mozione di questo genere, semplice, ma piena di significato, speravamo potesse far convergere tutti in un’unanime approvazione. Anche qui però la maggioranza e il sindaco hanno dato il peggio di sé, prima chiedendo il ritiro della mozione giustificandosi in quanto, a detta loro, non era questo il procedimento amministrativo corretto. Assunto poi smentito anche dal segretario generale, e successivamente, per mano di Baldini, sostenendo che avremmo scelto un posto a caso solo perché privo di nome". Per Fanini una tesi irricevibile: "E’ un affronto inaccettabile, visto che l’individuazione del parco proposto è stato frutto di un lavoro fatto di confronti con gli uffici preposti. Negare l’intitolazione di un’area ai martiri delle foibe è qualcosa di vergognoso, che dimostra ancora quanto l’ideologia, seppur mascherata e non ammessa, sia ancora protagonista di queste zone. Tanti altri Comuni, anche governati da giunte di centrosinistra, hanno scelto di dedicare aree ai martiri delle foibe. Argenta no: una macchia vergognosa".