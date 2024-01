"No all’aumento delle rette nelle strutture di anziani"

Risulta confermata la notizia dell’entrata in vigore di un importante rincaro delle rette delle strutture per anziani e disabili; oltre 120 euro al mese, pari a 4,10 euro in più al giorno, che si traduce dunque in un aumento dell’8,20%. In altre parole, la retta a carico dell’utente passa da 49,50 a 54,25 euro al giorno; L’aumento è scattato dal primo gennaio a, seguito di specifica delibera regionale dello scorso 18 dicembre 2023. Su questo tema Uniti per Portomaggiore, la lista civica di opposizione che raggruppa i partiti di centrodestra, ha predisposto una mozione che sarà presentata nel prossimo consiglio comunale. Su tale aumento, i sindacati hanno già fatto sentire la loro voce poiché, a loro dire, la Regione ha deciso tali aumenti in modo unilaterale. Aumenti che saranno a carico di anziani e disabili ospiti nelle strutture dedicate. Tra le rimostranze espresse dai sindacati, vi è il fatto di non essere stati ascoltati in relazione alla proposta di calibrare l’aumento sulla base dell’Isee: peraltro, ad aggravare la situazione, c’è il fatto che le rette non venivano toccate da anni e dunque un aumento tanto significativo ha un impatto ancora più importante sulle famiglie. La mozione impegna la giunta Bernardi "a intervenire presso l’ente regionale affinché venga ritirata la delibera che prevede un aumento delle rette delle strutture per anziani e disabili pari a 4,10 euro al giorno, ovvero circa 1500 euro anno, esprimendo una posizione netta e contraria a tali aumenti". In più, aggiunge il capogruppo Roberto Badolato (nella foto), "i Comuni, a seguito della decisione della Giunta regionale di aumentare le rette di 1500 euro l’anno circa, potrebbero trovarsi in difficoltà dovendo integrare le rette dei cittadini che non riusciranno a far fronte a questo aumento improvviso e spropositato".

Franco Vanini