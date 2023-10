"No alle violenze". Oggi il presidio

La Rete per la pace scende in piazza per dire no alla guerra in Medio oriente. L’appuntamento è per oggi alle 18 in piazza Castello. "Fermare la violenza e riprendere in mano la pace ci sembrano le uniche parole che in questo momento si possono e si devono usare – spiegano gli organizzatori nell’annunciare la manifestazione di oggi –. Ed a proposito di parole, abbiamo scelto di utilizzare le voci, israeliane e palestinesi, che condannano tanto l’aggressione di Hamas quanto i bombardamenti e la politica di apartheid dello Stato di Israele". La Rete per la pace condanna "l’ignobile e brutale atto di aggressione di Hamas contro la popolazione civile Israeliana, contro anziani, bambini, donne, in spregio di ogni elementare senso di umanità e di civiltà, alla quale si è aggiunta la barbara pratica della presa di ostaggi. Non vi è giustificazione alcuna per l’operato di Hamas, neppure la disperazione e l’esasperazione del popolo palestinese da decenni sotto occupazione".

Nel frattempo, la diocesi rilancia il ‘Time-out per la pace’. Ogni giorno a mezzogiorno, ovunque ci si trovi, ci si ferma un minuto per pregare e riflettere, magari coinvolgendo le persone con cui ci si trova. È un appuntamento quotidiano "per volgere brevemente l’animo al dono di unità e pace che incessantemente Dio riversa sull’umanità"