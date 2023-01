"No all’impianto dei fanghi Ci faremo sentire in Regione"

Dopo essersi inabissato per la netta contrarietà dei territori, torna alla carica l’azienda che intende realizzare un impianto di trasformazione da fanghi derivanti dagli scarichi urbani, non industriali, dei depuratori da trasformare in fertilizzanti, poi da spargere in aziende agricole compiacenti nel Mezzano. Il progetto dell’impianto è stato corretto e ridimensionato di un quarto, non cambia invece il sito individuato, in via Bandissolo a Portoverrara, vicino al confine con il territorio di Bando e quindi con il Comune di Argenta. Tutti hanno drizzato le antenne, perché il Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" di Crevalcore ha presentato alle istituzioni il progetto di realizzazione nel comune di Portomaggiore di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da trasformare in fertilizzanti utili all’agricoltura, per cercare di risolvere almeno in parte, a loro dire, il problema dell’impoverimento di sostanza organica dei suoli agrari. Le ricerche effettuate dagli esperti hanno individuato nel correttivo calcico magnesiaco il fertilizzante organico alternativo al letame (sempre meno disponibile) che ha la proprietà di migliorare le caratteristiche agronomiche dei terreni. Prima che sia realizzato passeranno come minimo due anni, manca infatti ancora l’ok dalla Regione, il Via, la valutazione di impatto ambientale. Ad ogni modo il correttivo agricolo non rassicura le comunità coinvolte. Il coordinamento del comitato NoFanghi ritiene che vada messo avanti il principio di precauzione, e come ha fatto per il vecchio progetto, si farà sentire in ogni istituzione.

Franco Vanini