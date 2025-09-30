"No all’impianto di biometano. La scelta del luogo è sbagliata"

Sulla realizzazione di un impianto a biometano a Lagosanto che occuperà una superficie di quasi 90.000 metri quadri il primo cittadino laghese Cristian Bertarelli, collegato in video dalle 9,30 di stamane, cercherà di far comprendere ai componenti della conferenza dei servizi, come sia sbagliata la scelta del luogo dove dovrebbe sorgere. Cosa non le piace? "Premetto che sono favorevole all’utilizzo di fonti alternative, ma credo che realizzare un impianto a 30 metri da dove abitano una decina di famiglie e a 800 dal centro di Lagosanto sia un errore". Chi deve cambiare la possibilità di scelte così vicine ai centri urbani che, oltretutto, sottraggono terreni agricoli? "Il governo e la regione, ma spesso questi organismi non si confrontano con le legittime lamentele dei cittadini". Perché? "Penso alle criticità per quanto riguarda i fattori odorigeni e come si potesse e dovesse, scegliere un’area più distante dalle famiglie e dal centro abitato di Lagosanto. Se verrà realizzata sarà nei pressi di località Motte attaccato alla provinciale 15". Si tratta quindi di una questione di cattivi odori? "No il problema è molto più serio stiamo parlando di un traffico veicolare, con grossi trattori che portano carichi fino a 30 tonnellate, che si riverbereranno sulla provinciale 15, non adatta a sopportare carichi come questi e con un aumento significativo di frequenza. Non adeguata sia per la larghezza delle strada rispetto ai veicoli grandi che vi transiteranno, sia per il fondo stradale già ammalorato". Ci sono altri rischi? "Penso ad un altro grave problema a cui andremo incontro ovvero l’aumento del traffico che per una strada sulla quale hanno bisogno di sfrecciare più velocemente possibile le ambulanze che trasportano i pazienti al Delta, tutto questo non farà che rallentare il loro percorso con tutti i rischi che questo comporta". Cosa chiede ai componenti della conferenza dei servizi? "Un’analisi molto attenta e approfondita dei documenti, dei problemi che comporta questa scelta e delle ricadute sulla comunità che dovrò affrontare, ma la mia non è una questione che riguarda solo la comunità di Lagosanto, ma vorrei servisse ad un cambio di rotta da coloro che hanno la facoltà di decidere - conclude - visti i tanti luoghi isolati e distanti dai paesi che ci sono in tutta la provincia molto più adeguati".

Claudio Castagnoli