No all’impianto di lavorazione fanghi Il flash mob degli ambientalisti

Il Coordinamento No Fanghi (Argenta-Ostellato-Portomaggiore) ha aderito al flash mob organizzato dall’associazione ambientalista "Fare verde" per oggi alle 11 sul sito individuato per l’insediamento per protestare contro l’impianto fanghi di depurazione, che dovrebbe nascere in via Portoni Bandissolo 46 a Portoverrara. "Anche se non è stata organizzata con il nostro Coordinamento – afferma il portavoce Giovanni Tavassi – è una manifestazione chiara di dissenso che viene fuori dal disagio che avverte la popolazione del territorio dell’Unione Valli e Delizie. Come Coordinamento abbiamo invitato e aperto le porte per un percorso trasversale a tutte le forze politiche, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria agricole e commercio, consorzi di bonifica. Abbiamo scritto sul nostro volantino ’Uniti contro l’Impianto fanghi’". Ricordiamo che sono tante le associazioni ambientaliste, fra cui Legambiente, che si schiera contro la nascita dell’impianto. Come Coordinamento saranno presenti uno o due delegati al flash mob e ogni cittadino potrà partecipare a titolo personale. Il prossimo appuntamento è il 13 luglio a Ostellato in sala consiliare (ore 21) dove sarà illustrato il principio di precauzione per salvaguardare terreni agricoli, ambiente, salute pubblica e viabilità. La raccolta andrà avanti anche dopo il 21 luglio, giorno ultimo per la presentazione delle osservazioni alla Regione Emilia-Romagna, da parte di enti locali, comitati, cittadini e associazioni. Al flash mob hanno aderito tutte le forze politiche di Portomaggiore per dire no all’impianto e ricordiamo che i tre comuni dell’Unione hanno già bocciato l’operazione.

Franco Vanini