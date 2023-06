No all’impianto fanghi Riparte la raccolta firme del Coordinamento

Il Coordinamento No Fanghi, che abbraccia i comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, riparte con la raccolta firme contro l’insediamento dell’impianto a Portoverrara, per sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle conseguenze negative in materia di ambiente, viabilità, agricoltura e salute pubblica. Nei mesi scorsi il Coordinamento ha preso contatti e incontrato diverse istituzioni, a tutti i livelli, ma nessuno ha fornito risposte chiare o soddisfacenti. Pertanto ha deciso di procedere con una mobilitazione permanente che terminerà solo quando sarà scongiurato il pericolo di insediamento dell’impianto fanghi sul territorio portuense. Giugno sarà il mese della raccolta firme su tutto il territorio dell’Unione dei comuni Valli e Delizie: il giovedì al mercato di Argenta, in via Mazzini, e il venerdì nel mercato di Portomaggiore, in via Garibaldi. Le firme saranno raccolte anche ad Ostellato direttamente dai referenti del Coordinamento. Altre iniziative saranno organizzate a breve sul territorio per promuovere la partecipazione dei cittadini.