"No all’invasione del fotovoltaico". Richieste su oltre mille ettari

Al Centro Culturale Mercato di Piazza Marconi, si è svolto l’incontro pubblico “Fotovoltaico e Agrivoltaico ad Argenta: tra opportunità e criticità”, promosso da TerrArgenta APS. L’evento nasce dalla necessità di avviare un confronto pubblico e trasparente su un tema che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per il territorio. Sono oltre 1.000 gli ettari del Comune di Argenta ad oggi interessati da richieste (in parte già approvate) di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici su larga scala. L’iniziativa era rivolta alla cittadinanza, alle istituzioni, agli operatori agricoli ed energetici e a tutte le realtà che desiderano comprendere meglio le prospettive legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, valutandone non solo le opportunità, ma soprattutto le criticità. Alla serata sono intervenuti Andrea Panizza, presidente di TerrArgenta, Gessica Gonzato e gli esperti ambientali e giuristi: Marco Stevanin (esperto in valutazione di impatto ambientale e membro della Commissione Tecnica Regionale Ambiente del Veneto), Filippo Tonion (consulente ambientale e forestale) e l’avvocato Michele Greco (già docente universitario in diritto ambientale), il gornalista Mauro Pili, già Presidente della Regione Sardegna, che ha raccontato il “caso Sardegna” tra inchieste giornalistiche e mobilitazione popolare contro l’invasione indiscriminata di impianti industriali sul territorio.