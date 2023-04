"No chiusura". Corteo per salvare l’ospedale

Piazzale pieno della Rocca ieri pomeriggio per la manifestazione organizzata da un gruppo di cittadini capeggiati da Marco Gallerani, per dire chiaro alla Regione che nel suo disegno di riforma dell’emergenza-urgenza, il pronto soccorso centese e l’ospedale non devono essere depotenziati. Presente tutta la città rappresentata da associazioni di volontariato, carnevale, sport, amministratori pubblici e persone anche dai territori vicini.

"Che le persone si uniscano in cose come questa è fondamentale. Devono essere a conoscenza di quello che sta succedendo e dimostrare che tengono all’ospedale perché le prospettive non sono molto belle – è la voce di diversi lavoratori dell’ospedale presenti alla manifestazione –. È fondamentale che ci siano queste manifestazioni, che la gente partecipi e venga sensibilizzata a quello che può succedere perché è un cambiamento che riguarda soprattutto la salute dei cittadini. Anche a noi lavoratori potrebbe cambiare tanto ma in questo momento siamo preoccupati come cittadini, come fruitori della sanità". Marco Gallerani: "E’ stato detto che per Cento bisognerà trovare un accordo con il Ctss (conferenza territoriale socio sanitaria) entro l’inizio dell’estate per valutare il mantenimento o la trasformazione del pronto soccorso per soli codici bianchi e verdi – ha detto –. Chiediamo alla Regione di considerarla una struttura sanitaria strategica per un territorio vasto, un pronto soccorso che tra l’altro ha solo 5 anni di vita, pagato dalla Fondazione Carice e cioè da tutti noi cittadini. E’ dunque un bene della comunità che vogliamo preservare. Chiediamo alla Regione che ascolti le nostre ragioni e che Bonaccini, che venne a Cento per inaugurare la struttura, dimostri coi fatti la vicinanza alla città. Alla politica locale invece, chiediamo unione in questa battaglia". Poi il sindaco ha ribadito la sua posizione: "Ci stiamo impegnando in tutte le sedi e in tutti i modi perché non ci sia un depotenziamento ma anzi, miglioramenti – ha concluso Edoardo Accorsi –. Sono qui con voi a metterci la faccia. Qui c’è un’intera città e la nostra voce arriverà".

Laura Guerra