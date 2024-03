"No discarica, serve un incontro". La lettera dei sindaci alla Regione

Con una lettera inviata ad Area Impianti, i sindaci Laura Perelli di Tresignana e di Copparo Fabrizio Pagnoni chiedono che venga convocata un’assemblea dei soci, alla quale venga invitata a partecipare la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo. L’argomento è quello dell’ampliamento della discarica ‘Crispa’ di Jolanda di Savoia, rispetto al quale i due primi cittadini hanno manifestato forti perplessità, anche in considerazione del fatto che il sito sorge in un’area di confine tra i territori da loro amministrati. Perplessità che Laura Perelli e Pagnoni avevano già espresso nell’incontro pubblico organizzato dal Comitato ‘Vivere Meglio’ a Palazzo Zardi a Copparo lo scorso 9 marzo, spiegando le ragioni che li hanno condotti a votare contro l’acquisizione di un terreno da dieci ettari, approvato a maggioranza dall’assemblea dei soci lo scorso 23 dicembre. In quell’ambito avevano chiesto una sospensione del punto all’ordine del giorno, ma la loro proposta non ha trovato accoglimento. Nella lettera viene ricordato come prima di quella data si fosse tenuto un incontro tra una delegazione di sindaci e la vicepresidente Priolo in Regione per trattare l’argomento, al quale "nessuno dei sindaci/soci del territorio adiacente alla discarica è stato coinvolto". Questo li ha condotti a chiedere e ottenere un successivo incontro con la stessa vicepresidente Priolo, nel quale hanno espresso la loro posizione di totale disaccordo in merito alla questione dell’allargamento della discarica, motivato anche da problematiche di natura ambientale che interessa l’area limitrofa alla discarica, rappresentate a più riprese da cittadini e associazioni ambientaliste e rimarcate anche nell’incontro a Palazzo Zardi. Situazione di cui, come spiegano nella lettera, la vicepresidente Priolo non è risultata essere al corrente. "Risulta del tutto evidente quindi – rimarcano i due primi cittadini - che la situazione sia piuttosto confusa e che sussistano numerosi dubbi da chiarire". Un chiarimento che è auspicato e atteso nell’ambito di un’assemblea dei soci alla quale possa prendere parte anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna per affrontare un argomento particolarmente sentito nei territori di Copparo e Tresignana, come emerso anche dagli interventi che si sono susseguiti nel corso dell’incontro pubblico a Palazzo Zardi.