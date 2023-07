"No doposcuola? Il Comune risolva"

"Come sopperirà l’Amministrazione di Copparo all’interruzione del servizio doposcuola a Tamara?". È questa la domanda affidata ad un’interrogazione urgente depositata dai consiglieri comunali del Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi, Anna Celati, Clara Tumiati, assieme al consigliere indipendente Diego Farina che, contattati da genitori preoccupati, chiedono chiarimenti alla giunta Pagnoni.

"La presenza di un plesso scolastico nei piccoli centri urbani, come accade per Tamara è fondamentale per la vita della frazione stessa, per la famiglie e i loro ragazzi – affermano in una nota –. La Scuola di Tamara, in particolare, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per qualità educativa e per disponibilità dei servizi extrascolastici". Proprio la presenza di tali servizi "ne ha permesso la sopravvivenza – precisano –. Poiché da molti anni, il numero minimo di iscritti per avviare la classe prima viene raggiunto grazie a chi, trovando a Tamara un doposcuola, ha deciso di iscrivere i propri figli in questa scuola pur non abitando nella frazione".

Come riferito dal gruppo Pd e Diego Farina "la notizia dell’interruzione del servizio doposcuola gestito storicamente dai volontari della Parrocchia ha allarmato le famiglie, che oggi abbiamo saputo essere state coinvolte nella ricerca di un servizio sostitutivo, ma non sappiamo con quali modalità il Comune stia pensando di rispondere alla mancanza che si è venuta a creare". A partire dal 2011 grazie a una preziosa collaborazione tra la Parrocchia, l’allora Direzione didattica della scuola elementare ed il Comune "la presenza del doposcuola ha permesso da un lato all’Amministrazione di fare salva letteralmente la scuola primaria con un contributo economico sostenibile – spiegano – e, dall’altro le famiglie hanno sempre potuto contare su una retta molto contenuta in rapporto al servizio offerto e alla continuità garantita da volontari a dir poco eccellenti".

Alla luce di queste considerazioni, dunque, i consiglieri hanno presentato l’interrogazione: "Non sappiamo ancora se e come l’Amministrazione stia pensando di muoversi per sopperire a tale mancanza. In particolare ci rende perplessi il fatto che sia stato lasciato solo il comitato genitori. La giunta sta mantenendo tutta la vicenda sotto silenzio e nelle sedi ufficiali non ne ha mai fatto cenno. Non vorremmo che l’immobilismo del Comune portasse alla perdita totale del servizio, perché questo segnerebbe inevitabilmente la fine di molte cose, compresa la scuola della frazione".