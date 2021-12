Ferrara, 22 dicembre 2021 - Perquisizione e sequestro di materiale informatico e telefono cellulare per Alessandro Gulinati, guida turistica ferrarese e no vax, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per istigazione a delinquere.

Ipotesi di accusa che viene mossa al ferrarese, organizzatore di alcune manifestazioni no-vax in città, a seguito del post scritto sul proprio profilo Facebook, il primo dicembre scorso, in cui mostrava l'impiccagione dei medici nazisti, sottolineando che questo fosse da monito per coloro che oggi somministrano i vaccini antiCovid. Da qui l'apertura dell'inchiesta da parte del pubblico ministero Andrea Maggioni.