’Noctis Domini’, arriva in centro storico il primo Vampire festival

Rinomata e apprezzata in Germania, Inghilterra e Austria, criticata e spesso male interpretata qui nel nostro Paese, in Italia. La cultura gotica e le sue sfumature – seppur prettamente oscure e incentrate sul nero – si portano dietro una storia lunga millenni, ricca di opere, individui e leggende di ogni tipo. Seppur il territorio abbia sempre storto il naso dinanzi al macabro e al mistero, Ferrara ha deciso di puntare molto sull’iniziativa ’Noctis Domini’, il primo Vampire Festival gratuito di tutto lo stivale che ormai da nove edizioni sta decorando (o spaventando) il centro della città. La scoperta delle numerose insidie che questo tipo di cultura nasconde è "una scommessa, ma che grazie all’associazione Ombre d’arte è poi diventata una regolarità in città. Gli appassionati, come sapete, arrivano da qualunque parte d’Italia e dall’estero: questo non solo è un aspetto grandioso per la manifestazione, ma anche un’occasione d’oro per accrescere il turismo qui a Ferrara", ha poi spiegato l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini.

L’evento, che si svolgerà nel weekend del 18-19 ottobre in Piazza Trento Trieste, vedrà la presenza di numerosi artigiani, abili nella creazione di indumenti e gadget steampunk e gotici, oltre che a visite guidate della città, spettacoli, sfilate e combattimenti a tema. Un’organizzazione precisa che la presidente dell’associazione Ombre d’arte Roberta Mercatelli ha definito come "vitale per me e mio marito. Inizialmente la città ci guardava storto, ma ora ci sono tantissimi appassionati che ogni anno vengono qui ad assistere a questa manifestazione. Per noi è un orgoglio, perché io sono ferrarese e promuovere questa città al turismo internazionale mi riempie di gioia e di soddisfazione. In molti ci hanno chiesto di portare il festival in altre città italiane, ma ci siamo sempre tirati indietro perché per noi Noctis Domini ha la sua sede qui a Ferrara". In esclusiva ci sarà modo di effettuare una visita guidata alla Certosa Monumentale (ore 17.30) al costo di 10 euro (7 euro il ridotto dai 7 ai 17 anni) nella serata di venerdì 17 ottobre.

r. f.