Noctis Domini, l’evento in costume rende Ferrara la capitale del gotico

Nel fine settimana la città diventa capitale del ‘gotico’ in occasione dell’ottava edizione di ‘Noctis Domini, i Signori della Notte – L’Armageddon’, in programma nel centro storico il 19 e 20 ottobre prossimi. L’appuntamento, presentato ieri mattina nella residenza municipale, è organizzato dall’associazione culturale Ombre D’Arte con il patrocinio del Comune. Ad illustrare i dettagli sono l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini e la presidente dell’associazione Roberta Mercatelli. "Si ringraziano – ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini – gli organizzatori e tutti i sostenitori di questa manifestazione, che dopo otto anni si conferma per la qualità della proposta. Un’iniziativa inserita a pieno titolo nel calendario degli eventi in città, che contribuiscono a renderla sempre di maggiore attrattiva".

Noctis Domini è nato a inizio novembre del 2015 da un’idea di Roberta Mercatelli, presidente di Ombre D’Arte, ed è iniziato come corteo in costume. Oggi è probabilmente l’evento del settore più partecipato d’Italia, che porta appassionati del gotico e del movimento steampunk da tutta la Penisola, e quest’anno anche da Svizzera, Francia, Austria e addirittura Bulgaria. Il Noctis Domini, che si svolge solo una volta l’anno a Ferrara, per la prima volta durerà due giorni, in seguito al grande successo del 2023. Si parte sabato 19 ottobre dalle 15 con l’apertura in Piazza Trento e Trieste dell’area artigianato. Dalle 15 alle 15.45 è previsto il tour ‘Ferrara Magica’, dedicato a racconti di storie e leggende cittadine, a cui partecipare preferibilmente in costume. Il programma del 20 ottobre inizierà invece alle 11 con l’apertura al Parco Massari del picnic gotico. Dalle 12.30 alle 13.15 sarà riproposto il tour ‘Ferrara Magica’ e alle 15.30 in Piazza Trento e Trieste ci sarà l’esibizione burlesque ‘Coven’. Alle 16.45 si esibirà Aicha Performer con un’esibizione di danza, seguita alle 18 da Roxy Flamingo in Vampyra. Dalle 18.15 alle 19.30, orario di chiusura dell’evento, si assisterà al violinista rock metal Katija Di Giulio. L’intento dell’associazione Ombre D’Arte è portare a conoscenza di una cultura che è fatta di musica, letteratura, cinematografia, architettura, arte e moda con esponenti che negli anni ne hanno fatto la storia.

Mario Tosatti