Noemi sbarca in piazza Matteotti. Sul palco con Nostalgia

Nostalgia Summer Tour, Noemi oggi arriva a Codigoro in piazza Matteotti, alle 21, con un concerto con i successi del suo repertorio e le canzoni del suo ultimo album ’Nostalgia’. Codigoro è tra le tappe del suo tour estivo. "In questo tour c’è tanta energia, tanta voglia di suonare, un forte desiderio di condivisione – dice –. Per me ogni concerto è un incontro. La musica è il mio modo di comunicare, e portarla dal vivo, attraversando l’Italia, significa costruire legami con le persone e con i luoghi che incontro. E’ un viaggio nelle emozioni, dentro le canzoni del mio ultimo album Nostalgia, ma anche nei ricordi, nei sogni e nelle fragilità. Ogni tappa è un’occasione per condividere qualcosa di autentico con chi viene ad ascoltarmi, e per me questo non è mai scontato. È un’estate che ha due anime: da una parte c’è "Non sono io", che guarda alle relazioni con un pizzico di malinconia, mettendo a nudo le difficoltà di amarsi davvero in un mondo sempre più alienato. Dall’altra parte c’è "Oh ma" con Rocco Hunt, che invece è luce, ritmo, calore. È un pezzo solare, vivo, che racconta l’estate più istintiva, quella delle piazze piene, dei sorrisi, dei primi baci, del mare. Con Rocco ci conosciamo dal 2014, dal suo primo Sanremo: ci siamo sempre detti che prima o poi avremmo fatto qualcosa insieme, e quest’anno, rincontrandoci di nuovo a Sanremo, è successo. "Oh ma" è nata così, mix tra il mio timbro e la sua freschezza, tra voglia di libertà e autenticità. Un’estate doppia, come la vita: malinconica e solare, vera sempre. Ho nostalgia di un tempo più lento, più umano. Di quando per vedersi bisognava esserci davvero, di quando il contatto era reale, fisico, non filtrato da uno schermo".

Laura Guerra