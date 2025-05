"Noi, a fianco di Cittadini nel mondo"

La Comune di Ferrara sostiene l’associazione ’Cittadini del mondo’ e partecipa all’assemblea che si terrà oggi.

"Un ponte di valori speciale unisce Ferrara a molti luoghi della Terra. Già dal 1993, la città è diventata più internazionale e colorata: “United colors of Ferrara”. Questo ponte lo ha costruito “Cittadini del Mondo”, un’associazione composta da persone di varie nazionalità, nata con lo scopo di contrastare qualsiasi fenomeno di discriminazione ed esclusione sociale, di promuovere la conoscenza e l’incontro tra persone, popoli e culture diverse, di favorire l’inclusione delle persone migranti nel tessuto sociale italiano e forme di cittadinanza attiva sul territorio.

Per questi motivi, saremo presenti all’assemblea di oggi, alle 18, nella sede di Cittadini del mondo in Piazzale Kennedy 24. Occasione per noi, per testimoniare la nostra solidarietà anche alle altre realtà del volontariato locale a cui non è stato rinnovata la possibilità di avere una sede in cui svolgere le proprie attività o a cui è stata proposta una sede non idonea: centro di promozione sociale La Resistenza, centro servizi per il Volontariato Terre Estensi e Arci Bolognesi. Ci appelliamo allo statuto con il quale il Comune si impegna a favorire libere forme di aggregazione sociale".