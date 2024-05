"Noi, al servizio della gente. Con trasparenza"

Ieri mattina è stata inaugurata la sede elettorale e presentati i candidati appartenenti alla lista civica "Vivi Ostellato". "Dalla nostra abbiamo – afferma il candidato sindaco, Michele Brancaleoni – il vantaggio-svantaggio di essere tutte persone che non masticano la "vecchia politica", ma che mettono a disposizione le proprie esperienze lavorative e nel mondo del volontariato, fattore questo che ci fa comprendere a fondo quali siano le reali esigenze di chi ci viene a parlare; Il nostro intento è quello di essere al servizio della gente e gestire la cosa pubblica con trasparenza e partecipazione". Brancaleoni annuncia che a "breve completeremo il programma che avremo il piacere di presentare alla popolazione nel corso di diversi incontri che stiamo già calendarizzando a Ostellato ed in tutte le frazioni. Ricordiamo a tutti che la nostra sede, in via Roma, sarà aperta tutte le mattine". I candidati, cominciando da Michele Brancaleoni, 45 anni, sposato con Elisa e papà di Lorenzo; assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, da diversi anni impiegato in un ufficio investigativo della Questura di Ferrara. E’ impegnato nel mondo del volontariato sportivo ed è rappresentante dei genitori negli organi collegiali. Ingrid Baricordi, di San Giovanni, imprenditrice, si occupa di design per interni. Antonello Fanelli, vigile del fuoco distaccamento di Portomagggiore. Annalisa Pappi, agente di commercio; Moris Bighi, responsabile di produzione in un’importante azienda vivaistica del territorio. Alessandra Faggioli, avvocato; Raffaele Magri, metalmeccanico e sindacalista; Silvia Pozzati, referente del dopo-scuola e dei campi estivi parrocchiali. Alessandro Pappi, imprenditore metalmeccanico; chiudiamo la panoramica con Isabel Lunghi e Gloria Minelli.

Franco Vanini