"Noi, capri espiatori. Non ci stiamo" Giorni di protesta al distributore

di Mario Bovenzi In appena cento metri piani di strada e un cambio di marcia lievita il prezzo della benzina – a caratteri luminosi nell’insegna del distributore – da 1,762 a poco più di 1,9. Dice di avere paura ogni volta che fa il pieno Giusy Manuguerra, un bel sorriso, i soldi che sembrano prendere il volo nel vorticare di litri e euro sul display della rassegnazione. Ma i benzinai non ci stanno più, si sono tolti dalle spalle la tuta di capri espiatori di rincari e speculazioni, parafulmine della rabbia della gente. "Basta – sbotta Michele Rosati, direttore regionale della Faib (Confesercenti) –. I benzinai hanno un margine di guadagno tra i 3 e i 3,5 centesimi. Eppure quando il prezzo aumenta è sempre colpa nostra, siamo stanchi di essere trattati come ladri". Rimbalza nel tam tam delle aree di servizio la parola sciopero. Le date il 25 e il 26. Tutti compatti. "Il governo aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano i destinatari di insulti di automobilisti esasperati", dicono con una sola voce Faib Confesercenti, Fegica, Figisc Confcommercio. Mai così uniti nel proclama che dichiara lo stato di agitazione su tutta la rete e...