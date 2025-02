"Noi Carnevale storico. Sono risorse fondamentali"

La Regione continua a puntare sulla valorizzazione e sostegno della cultura con l’apertura di due bandi fondamentali per il territorio: il finanziamento alle attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2025-2027 e il sostegno ai Carnevali storici regionali come quello di Cento, unico estense iscritto all’Albo.

A tal proposito, è Riccardo Manservisi ad esprimere soddisfazione per l’uscita di questo nuovo bando che aiuta l’iniziativa, sottolineando il valore di questa opportunità per il Cento Carnevale d’Europa. "Siamo contenti di essere perno centrale di questa legge – dice guardando anche oltre l’orizzonte, proprio come recita lo slogan dell’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa –, aiuta sicuramente e la speranza e sempre quella di fare sempre più sistema con la Regione e con l’Apt, per essere presenti nelle fiere per internazionalizzare il nostro evento. Ormai siamo presenti in tutta Europa e quindi è bene cercare di entrare sempre di più nelle presenze nelle fiere".

E prosegue soffermandosi sul bando. "Le risorse economiche di questo bando sono molto importanti – aggiunge –, ci abbiamo lavorato per tanti anni e grazie all’aiuto di tante persone, tra cui i vari consiglieri regionali che negli anni si sono interessati, come Marcella Zappaterra e Paolo Calvano, i nostri consiglieri dell’ambito ferrarese e non solo, hanno aiutato l’arrivo di questa opportunità per valorizzare il Carnevale".

L’iniziativa trova la sua origine nella legge regionale numero 14/2022, che ha creato l’Albo regionale dei Carnevali storici, riconoscendo il profondo valore sociale e culturale che queste tradizioni portano con sé. Grazie a una recente delibera della Giunta regionale, gli organizzatori dei carnevali storici iscritti all’Albo potranno dunque accedere a un contributo per realizzare non solo le sfilate e i cortei, ma anche attività collaterali come mostre, studi e laboratori didattici.

Questo nuovo finanziamento rappresenta quindi un passo importante per la crescita e la promozione di un evento che da secoli incanta e coinvolge. Il carnevale di Cento, con la sua storicità e il suo respiro internazionale, si conferma un fiore all’occhiello della tradizione emiliano-romagnola e una risorsa preziosa per la cultura e l’economia del territorio. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il Carnevale di Cento continua ad affrontare le sfide future con rinnovata energia, puntando sempre più a rafforzare la sua presenza sui palcoscenici europei. Carnevale che è uno dei più antichi d’Europa, reso celebre a livello internazionale dalla famiglia Manservisi che dagli anni ‘90 ne ha le redini.

Laura Guerra